الدسوقي: النقود البلاستيكية معمرة.. وطباعتها مكلفة جدا

قال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن طباعة نقود بلاستيكية فكرة جيدة لأي مجتمع حيث إنها معمرة ويصعب تزييفها ويتم تغييرها على فترات طويلة عكس العملات الورقية.



وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن اعتزام المركزي طباعة "نقود بلاستيكية" في 2020 من مطبعة البنك المركزي المصري الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف الدسوقي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تكلفة طباعة العملات البلاستيكية عالية جدا إذ تصل إلى عشرة اضعاف العملات الورقية خاصة اننا سنقوم باستيراد المواد الخام لتصنيعها.



وتابع: العملات البلاستيكية تناسب أكثر الدول الغنية التي لديها فائض من الأموال ولديها مستوى عالِ من الرفاهية، مشيرا إلى أن الدول النامية التي تعاني عجز الموازنة ونسب فقر كبيرة لا تتحمل تكلفة هذا النوع من العملات والأولى توجيه أموال الطباعة إلى برامج الحماية الاجتماعية والبنية التحتية لتلك البلدان.