ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الدسوقي: النقود البلاستيكية معمرة.. وطباعتها مكلفة جدا

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:29 م
ايهاب الدسوقى
ايهاب الدسوقى
علياء فوزى
قال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن طباعة نقود بلاستيكية فكرة جيدة لأي مجتمع حيث إنها معمرة ويصعب تزييفها ويتم تغييرها على فترات طويلة عكس العملات الورقية.

وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن اعتزام المركزي طباعة "نقود بلاستيكية" في 2020 من مطبعة البنك المركزي المصري الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الدسوقي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تكلفة طباعة العملات البلاستيكية عالية جدا إذ تصل إلى عشرة اضعاف العملات الورقية خاصة اننا سنقوم باستيراد المواد الخام لتصنيعها.

وتابع: العملات البلاستيكية تناسب أكثر الدول الغنية التي لديها فائض من الأموال ولديها مستوى عالِ من الرفاهية، مشيرا إلى أن الدول النامية التي تعاني عجز الموازنة ونسب فقر كبيرة لا تتحمل تكلفة هذا النوع من العملات والأولى توجيه أموال الطباعة إلى برامج الحماية الاجتماعية والبنية التحتية لتلك البلدان.
loading...

ترشيحاتنا

من قتل رزان.. ظهور ابنة العامين جثة هامدة بعد 24 ساعه من اختفائها

مانويل جوزيه..قوة وتاريخ الثعلب البرتغالي تعززان فرصه في قيادة الأهلي

الكاف يخمد فتنة استضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019

هكذا استعدت جماهير الأهلي للقاء اليوم أمام الجونة

فودة: الكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ ستقدم خدماتها للمسلم قبل المسيحي

هجوم حاد من جماهير أهلي جدة السعودي على عبدالله السعيد

موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة بالدوري الممتاز

بوتين: روسيا ستنتج صواريخ محظورة إذا انسحبت أمريكا من المعاهدة النووية

أمطار غزيرة تغرق شوارع مدينة بني سويف .. صور

ليلى الهمامي: الوضع في تونس يقترب من الانفجار مثل فرنسا

ضاحي خلفان: مطالب تركيا بفتح تحقيق دولي عن مقتل خاشقجي غباء

مسئول فرنسي يكشف حقيقة نزول الجيش لفض مظاهرات السترات الصفراء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. افتتاح معرض فاروق حسني في الكويت

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

محطة مصر تحصل على أفضل مجلة أجنبية في اليابان.. صور

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

فيديو

فودة: الكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ ستقدم خدماتها للمسلم قبل المسيحي
أسيوط: حققنا المستهدف من حملة 100 مليون صحة فى أول يوم.. فيديو
أحمد حبيب: تعاون أمني بين مصر وأمريكا لمكافحة الإرهاب.. فيديو
العناني: الأثريون الإيطاليون يعملون في مصر منذ 200 سنة.. فيديو
فيديوجراف| المتحف الغارق ينقذ الحياة البحرية في المكسيك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟