مورينيو: لا يمكن للاعب أن يتسبب في إقالة مدربه

حاول البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، استنهاض عزيمة لاعبيه، من أجل تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة، بعد تدهور نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وذكرت صحيفة "الديلي ميل"، أن مورينيو قام قبل 4 أيام، باستدعاء لاعبيه في فندق إقامة الفريق، وتحدث معهم حول مدى احترافيتهم والتزامهم داخل المجموعة.



وشدد مورينيو، خلال الاجتماع بفريقه، بأنه لا يوجد لاعب يؤدي إلى إقالة مدربه، ما يفرض على اللاعبين، ضرورة التفكير في المصلحة العامة والبعد عن الأهواء والخلافات الشخصية.



ودارت مطالب مورينيو، حول ضرورة بذل كل جهد ممكن من أجل الشياطين الحمر، وإلا فإن اللاعبين سيثبتون أنهم غير صادقين مع أنفسهم.



وتابع مورينيو: "لا أؤمن بأن اللاعب قد يهز الشباك ويحتفل، حتى يقول إنه سجل الهدف لأنه لا يحب مدربه".



ونوه: "يجب على كل لاعب أن يتدرب يوميًا ويظهر بشكل مقبول في كل مباراة، يجب على اللاعبين، احترام ملايين المشجعين حول العالم، واحترام التسلسل الهرمي للنادي".



وأتم: "عندما يتحدث النقاد الذين كانوا لاعبين سابقين، أن هذا اللاعب لا يلعب من أجل المدرب، هل فعلوا هم ذلك عندما كانوا لاعبين؟ هل كانوا غير شرفاء؟، لو كانوا ذلك فلا ينبغي أن يتحدثوا بهذا أمام ملايين الأشخاص".