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أخبار البلد

القومي للمرأة يضيء مقره باللون البرتقالي.. تعرف على السبب

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:24 م
صدى البلد
أمل مجدى
أضاء المجلس القومى للمرأة مقره الرئيسى باللون البرتقالي، تزامنا مع فعاليات حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ، والتى بدأت من يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر الجارى، حيث يتم إضاءة المعالم المميزة حول العالم خلال هذه الفترة تضامنا مع الحملة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسه المجلس القومي للمراة عن سعادتها باضاءة المقر الرئيسى للمجلس القومى للمرأة باللون البرتقالي، وأكدت أن المجلس ينفذ العديد من الانشطة خلال الحمله تحت شعار "كوني" مشيرة إلى أن هذا العام يشهد زخما كبيرا من الأنشطة في العديد من المؤسسات والهيئات والمنظمات.

تتضمن فعاليات وأنشطة ثقافية وتوعوية بمحافظات الجمهورية المختلفة على مدار الـ16 يوم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المراة وصندوق الامم المتحدة للسكان، موضحة أن الحملة هذا العام تستهدف التركيز على طلبة وطالبات عدد من الجامعات المصرية بالقاهرة والمحافظات، إلى جانب طلبة المدارس المجتمعية لتوعيتهم بقضية مناهضة العنف ضد المراة، كما تتضمن أنشطة خاصة بالمرأة ذات الاعاقة، ولقاءات مع عدد من الوزارات، ومع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي المرأة المصرية أن تتغلب على ما يواجهها من صعاب وتحديات ومن ضمنها ما تتعرض له من العنف، مؤكدة أن المرأة المصرية قوية ومثابرة وقادرة على تحمل الصعاب.
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