شباب الأعمال: إنشاء منطقة حرة للغزل والنسيج يعني مزيدا من التنافسية والتحديث للقطاع

قال شريف وهدان نائب رئيس لجنة المنسوجات بجمعية شباب الأعمال إن قرار رئيس الوزراء بإنشاء منطقة للغزل والنسيج سيكون له مردود إيجابى، خاصة أن المناطق المتخصصة يكون لها ايجابيات على القطاعات المختلفة ، لافتا الى أنه سيتم رفع مذكرة بأهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر 200 عام من القطن المصري لكافة الوزارات والهيئات المعنية بالقطن المصري.



وأشار إلى أن المذكرة تهدف لتوصيل احتياجات القطاع الخاص للحكومة من حيث الإنتاج المطلوب للصناعة وتلبية احتياجات الشركات من الغزول، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من القطن يمثل من 70% إلى 80% من إنتاج القطن عالميا.



وأوضح وهدان أن المنطقة المتخصصة للقطاع تهدف لتعميق الصناعة الوطنية خاصة أن القطن طويل التيلة يساهم بنسبة 1،5 إلى 3% فقط.

وأضاف أن الجمعية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة القوي العاملة يهدف لتدريب وإعداد كوادر فنية تتواكب مع احتياجات القطاع الخاص وتحسين الجودة ومضاعفة الإنتاجية.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية (ش.م.م تحت التأسيس) على مساحة 1804173.03م2، بما يعادل 429 فدانًا تقريبًا، بمدينة بدر، ومقسمة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى على مساحة 203 أفدنة تقريبًا، والمرحلة الثانية على مساحة 226 فدانا تقريبًا.



وتختص المنطقة الحرة الخاصة بإنتاج كافة الغزول الرفيعة والسميكة سواء القطنية أو الصناعية، وشراء جميع أنواع الخيوط المفردة ومعالجتها، وصناعة الخيوط الغزلية المخلوطة بألياف مثل (البولستر، الفسكوز، الكتان).



كما تختص المنطقة بإنتاج وتصنيع المفروشات والوبريات والأقمشة بكافة أنواعها، وإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة بأنواعها، واستيراد الأقمشة بكافة أنواعها وتجهيزها، وتصنيع وتجهيز الأدوات المكتبية والأثاث، سواء الخشبي أو المعدني أو البلاستيكي.

