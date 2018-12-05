ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

شباب الأعمال: إنشاء منطقة حرة للغزل والنسيج يعني مزيدا من التنافسية والتحديث للقطاع

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:37 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قال شريف وهدان نائب رئيس لجنة المنسوجات بجمعية شباب الأعمال إن قرار رئيس الوزراء بإنشاء منطقة للغزل والنسيج سيكون له مردود إيجابى، خاصة أن المناطق المتخصصة يكون لها ايجابيات على القطاعات المختلفة ، لافتا الى أنه سيتم رفع مذكرة بأهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر 200 عام من القطن المصري لكافة الوزارات والهيئات المعنية بالقطن المصري.

وأشار إلى أن المذكرة تهدف لتوصيل احتياجات القطاع الخاص للحكومة من حيث الإنتاج المطلوب للصناعة وتلبية احتياجات الشركات من الغزول، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من القطن يمثل من 70% إلى 80% من إنتاج القطن عالميا.

وأوضح وهدان أن المنطقة المتخصصة للقطاع تهدف لتعميق الصناعة الوطنية خاصة أن القطن طويل التيلة يساهم بنسبة 1،5 إلى 3% فقط.
وأضاف أن الجمعية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة القوي العاملة يهدف لتدريب وإعداد كوادر فنية تتواكب مع احتياجات القطاع الخاص وتحسين الجودة ومضاعفة الإنتاجية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية (ش.م.م تحت التأسيس) على مساحة 1804173.03م2، بما يعادل 429 فدانًا تقريبًا، بمدينة بدر، ومقسمة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى على مساحة 203 أفدنة تقريبًا، والمرحلة الثانية على مساحة 226 فدانا تقريبًا.

وتختص المنطقة الحرة الخاصة بإنتاج كافة الغزول الرفيعة والسميكة سواء القطنية أو الصناعية، وشراء جميع أنواع الخيوط المفردة ومعالجتها، وصناعة الخيوط الغزلية المخلوطة بألياف مثل (البولستر، الفسكوز، الكتان).

كما تختص المنطقة بإنتاج وتصنيع المفروشات والوبريات والأقمشة بكافة أنواعها، وإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة بأنواعها، واستيراد الأقمشة بكافة أنواعها وتجهيزها، وتصنيع وتجهيز الأدوات المكتبية والأثاث، سواء الخشبي أو المعدني أو البلاستيكي.
loading...

موضوعات متعلقة

قلاع الصناعة بالمحلة تعاني من ضعف السيولة في عيد العمال.. آلاف الأسر مهددة بالتشرد.. وأصحاب المصانع يتجهون لهدمها وعرضها للبيع لارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام

وزيرا الزراعة والقوى العاملة يبحثان سبل سد احتياجات مصانع الغزل والنسيج.. صور

«الوجه القبلى للغزل»: مليار جنيه استثمارات لتطوير مصانع الشركة خلال 5 سنوات

قابيل: استراتيجية قومية للنهوض بإنتاج وتصنيع القطن ..صور

شباب الأعمال تعد مذكرة بأهم توصيات النهوض بالقطن المصري خلال ديسمبر المقبل

شباب الأعمال: مذكرة أمام الحكومة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج

ترشيحاتنا

مسئول فرنسي يكشف حقيقة نزول الجيش لفض مظاهرات السترات الصفراء

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

أمطار غزيرة تضرب مدن غرب مصر.. صور

عصام عبد الفتاح يفجر مفاجأة بشأن التحكيم المصري خلال الفترة القادمة

النائب العام يحيل المتهم باختطاف طائرة مصر للطيران إلى المحاكمة الجنائية

بوتين يهدد برد قوي على قرار أمريكا بالخروج من معاهدة الصواريخ

خاطف طائرة مصر للطيران يستحوذ على تويتر بعد قرار النائب العام

ماني يترك الساحة لمحمد صلاح.. هل يتألق الفرعون في غياب أسد التيرانجا

إصابة 8 تلاميذ في انقلاب أتوبيس مدرسة أعلى كوبري القباري بالإسكندرية

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين: انخفاض سعر الخضراوات قريبا جدا

العاصمة الإدارية تدرس المشاركة مع مطورين على قطعتى أرض بمساحة 2000 فدان

بريزنتيشن تحصل على حقوق كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. افتتاح معرض فاروق حسني في الكويت

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

محطة مصر تحصل على أفضل مجلة أجنبية في اليابان.. صور

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

فيديو

فودة: الكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ ستقدم خدماتها للمسلم قبل المسيحي
أسيوط: حققنا المستهدف من حملة 100 مليون صحة فى أول يوم.. فيديو
أحمد حبيب: تعاون أمني بين مصر وأمريكا لمكافحة الإرهاب.. فيديو
العناني: الأثريون الإيطاليون يعملون في مصر منذ 200 سنة.. فيديو
فيديوجراف| المتحف الغارق ينقذ الحياة البحرية في المكسيك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟