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تعليم

رئيس جامعة بورسعيد يستقبل نقيب العلميين

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:37 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
استقبل الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد الدكتور عبد الستار المليجى نقيب العلميين في إطار تفاعل جامعة بورسعيد مع المجتمع وحرصا منها على تقديم خبرات علمائها وخبرائها لكافة أشكال الخدمة المجتمعية.

وعرض النقيب العام للعلميين، خلال اللقاء، على رئيس الجامعة العديد من الأفكار والمشروعات للعمل على إقامتها بالتعاون مع جامعة بورسعيد انطلاقا من دور الجامعة الريادي وما بها من كليات ذات سمعة علمية طيبة مثل كليتي العلوم والهندسة واستغلال ما بهذه الكليات من أقسام علمية ونخبة ممتازة من الأساتذة والعلماء في إقامة مشروعات تربط الأبحاث العلمية بالواقع التطبيقي.

واقترح نقيب العلميين إقامة اكبر شركة للاستكشاف بمصر يعمل بها خبرائنا المصريين بكليات العلوم، كما اقترح إنشاء متحف لعلوم البحار ببورسعيد على غرار متحف الأحياء المائية بالإسكندرية واستغلال المحميات الطبيعية في التنشيط السياحي.

من جانبه رحب رئيس الجامعة بهذه الزيارة مؤكدا أن جامعة بورسعيد دائما في خدمة مجتمعها وتتعاون كافة كلياتها وعلمائها في هذا الواجب الوطني الشريف وتشارك بالفعل في مختلف المشروعات من خلال أبحاثها في مختلف التخصصات العلمية.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن كلية العلوم بجامعة بورسعيد تمتلك من الإمكانات والخبرات العلمية والأساتذة الأجلاء ما يمكنها من البحث والكشف إيمانا بأن الخبير المصري هو أجدر بأرضه في عمليات البحث والتنقيب.

وأوضح الدكتور شمس الدين أن كلية العلوم تمتلك العديد من المعامل المجهزة والتي يتم استغلالها لخدمة المجتمع بالشكل الأمثل من خلال تكنولوجيا جديدة تستثمر بها إمكانات كلية العلوم والهندسة أيضًا.

كما رحَّب شمس بإمكانية الأعداد لمؤتمر علمي كبير لربط البحث العلمي الأكاديمي بالجامعة والواقع العملي التطبيقي لتعم الفائدة على المجتمع والوطن بشكل عام.

وفى نهاية الزيارة أهدى نقيب علميين مصر درع نقابة العلميين وكتاب علماء مصر للدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد تقدير لدوره في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ودور جامعة بورسعيد ومشاركتها الفعالة لمختلف المجالات العلمية بالمجتمع.
رئيس جامعة بورسعيد يستقبل نقيب العلميين
رئيس جامعة بورسعيد يستقبل نقيب العلميين
رئيس جامعة بورسعيد يستقبل نقيب العلميين
رئيس جامعة بورسعيد يستقبل نقيب العلميين
رئيس جامعة بورسعيد يستقبل نقيب العلميين
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