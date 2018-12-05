ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وضع حجر الأساس لأول كنيسة إنجيلية بجنوب سيناء.. صور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:37 م
صدى البلد
.ايمن محمد
وضع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لأول كنيسة إنجيلية بالمحافظة على مساحة 2000 متر، يرافقه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والقس رفعت فكرى رئيس سنودس النيل الإنجيلي.

جاء ذلك بحضور هشام علي رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء وعطية موسي نائب البرلمان عن دائرة شرم الشيخ والشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء ممثلا عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وبعض رجال الأعمال.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء إن إقامة كنيسة جديدة بمدينة شرم الشيخ يعد إضافة للمزارات السياحية بالمدينة، مؤكدا أن هذه الكنيسة تعد أول كنيسة انجيلية بجنوب سيناء وستعد مركزا ثقافيا وحضاريا ودينيا.

من جانبه، أكد القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر أن مصر تعد نموذجا للتعايش المشترك، لافتا إلى أن الدولة المصرية قدمت اليوم أكبر ميلاد لكنيسة جديدة وهذه يعبر عن دولة ما بعد 30 يوليو.

وأضاف "زكي" أن جميع دور العبادة تعمل على خدمة المجتمع لذلك سنحرص على تقديم خدمات للمجتمع المدني عامة، موضحا أن جميع زائري شرم الشيخ سوف يترددون عليها وسيتم استقبالهم كل يوم أحد لإقامة شعائر الصلاة بكل لغات العالم.

وتقام الكنيسة على مساحة ألفين متر وقال المهندس حسام علي مصمم ومنفذ المشروع أنه سيتم البناء على 1200 متر وتم تقسيمهم إلي جزئين الجزء الأول يشمل المبنى الرئيسي ويضم قاعة رئيسية للصلاة تسع نحو 2400 شخص بالإضافة إلى قاعات فرعية، أما الجزء الثاني فيعد الجانب الخدمي للكنيسة حيث سيتم إنشاء قاعات به لتقديم أنشطة وخدمات عديدة للمجتمع.

كما سيتضمن متحفا يحكي دور الكنيسة الإنجيلية وتوضيح ما تزخر به سيناء من كنوز دينية وأثرية وقاعات بانوراما، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال عامين فقط .
وضع حجر الأساس لأول كنيسة إنجيلية بجنوب سيناء.. صور
وضع حجر الأساس لأول كنيسة إنجيلية بجنوب سيناء.. صور
وضع حجر الأساس لأول كنيسة إنجيلية بجنوب سيناء.. صور
وضع حجر الأساس لأول كنيسة إنجيلية بجنوب سيناء.. صور
وضع حجر الأساس لأول كنيسة إنجيلية بجنوب سيناء.. صور
loading...

ترشيحاتنا

رقم صادم.. تعرف على قيمة فاتورة صيانة استاد القاهرة.. فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الخميس وسقوط أمطار رعدية على البلاد..فيديو

محمد يوسف يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

خاطف طائرة مصر للطيران يستحوذ على تويتر بعد قرار النائب العام

بشرة خيرة..الكاف يتواصل مع محمد صلاح لحضور حفل أفضل لاعب إفريقي

أمطار غزيرة تضرب مدن غرب مصر.. صور

مفاجأة.. وكيل بن حليب في القاهرة للتفاوض مع الأهلي

العثور على حيوان غريب بسبب طفرة جينية

بريزنتيشن تحصل على حقوق كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية

بوتين يهدد برد قوي على قرار أمريكا بالخروج من معاهدة الصواريخ

حبس 3 جزارين بسبب بقرة الحوامدية

الكاف يخمد فتنة استضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. افتتاح معرض فاروق حسني في الكويت

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

محطة مصر تحصل على أفضل مجلة أجنبية في اليابان.. صور

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

فيديو

فودة: الكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ ستقدم خدماتها للمسلم قبل المسيحي
أسيوط: حققنا المستهدف من حملة 100 مليون صحة فى أول يوم.. فيديو
أحمد حبيب: تعاون أمني بين مصر وأمريكا لمكافحة الإرهاب.. فيديو
العناني: الأثريون الإيطاليون يعملون في مصر منذ 200 سنة.. فيديو
فيديوجراف| المتحف الغارق ينقذ الحياة البحرية في المكسيك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟