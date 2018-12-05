وضع حجر الأساس لأول كنيسة إنجيلية بجنوب سيناء.. صور

وضع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لأول كنيسة إنجيلية بالمحافظة على مساحة 2000 متر، يرافقه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والقس رفعت فكرى رئيس سنودس النيل الإنجيلي.





جاء ذلك بحضور هشام علي رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء وعطية موسي نائب البرلمان عن دائرة شرم الشيخ والشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء ممثلا عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وبعض رجال الأعمال.





وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء إن إقامة كنيسة جديدة بمدينة شرم الشيخ يعد إضافة للمزارات السياحية بالمدينة، مؤكدا أن هذه الكنيسة تعد أول كنيسة انجيلية بجنوب سيناء وستعد مركزا ثقافيا وحضاريا ودينيا.





من جانبه، أكد القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر أن مصر تعد نموذجا للتعايش المشترك، لافتا إلى أن الدولة المصرية قدمت اليوم أكبر ميلاد لكنيسة جديدة وهذه يعبر عن دولة ما بعد 30 يوليو.





وأضاف "زكي" أن جميع دور العبادة تعمل على خدمة المجتمع لذلك سنحرص على تقديم خدمات للمجتمع المدني عامة، موضحا أن جميع زائري شرم الشيخ سوف يترددون عليها وسيتم استقبالهم كل يوم أحد لإقامة شعائر الصلاة بكل لغات العالم.





وتقام الكنيسة على مساحة ألفين متر وقال المهندس حسام علي مصمم ومنفذ المشروع أنه سيتم البناء على 1200 متر وتم تقسيمهم إلي جزئين الجزء الأول يشمل المبنى الرئيسي ويضم قاعة رئيسية للصلاة تسع نحو 2400 شخص بالإضافة إلى قاعات فرعية، أما الجزء الثاني فيعد الجانب الخدمي للكنيسة حيث سيتم إنشاء قاعات به لتقديم أنشطة وخدمات عديدة للمجتمع.



