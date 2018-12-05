شاهد.. رسالة بخط آينشتاين قيمتها 2.89 مليون دولار

عرضت فضائية "يورونيوز"،اليوم الأربعاء،فيديو يعرض مزادا علنيا نظمته دار "كريستيز" للمزادات في نيويورك بالولايات المتحدة، يتم فيه بيع رسالة العالم آينشتاين بخط يده بمبلغ مليونين وتسعة وثمانين ألف دولار.



الرسالة مكتوبة باللغة الألمانية، وتعود للعام 1954، وقد وجهها ألبرت آينشتاين إلى الفيلسوف إريك جوتكيند، وفيها أكد مكتشف نظرية النسبية وأهم عالم في القرن العشرين، أنه غير مؤمن.



وكتب آينشتاين من جامعة برينستون في نيوجيرسي قبل عام على وفاته في أبريل- من عام 1955، في الرسالة الواقعة في صفحة ونصف الصفحة "لن يغير أي تفسير مهما كان دقيقا موقفي.

