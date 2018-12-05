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أخبار البلد

محافظ جنوب سيناء: الكنيسة الإنجيلية الجديدة ستكون مركزا للإشعاع الحضاري

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:23 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
سامح سلام
احتفلت الطائفة الإنجيلية في مصر اليوم الأربعاء، بوضع حجر الأساس لأول كنيسة إنجيلية بشرم الشيخ، بمشاركة اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء – في تصريحات صحفية عقب وضع حجر الأساس بصحبة القس اندريه زكي ، إن الحكومة المصرية وافقت على تأسيس الكنيسة وأنه في خلال عامين سيتم افتتاح الكنيسة الانجيلية لتكون مركزا للاشعاع الحضارى والثقافي للمنطقة، وأن وجود الكنيسة سيسهم في تطوير وتوفير كافة الخدمات بها.

وأضاف أن رئيس الطائفة الانجيلية متعاون جدا في كل الخطوات والمراحل التى تتم بشأن إنشاء الكنيسة الجديدة، مقدما التهنئة لأبناء جنوب سيناء وللمصريين جميعا بمناسبة وضع حجر أساس أول كنيسة إنجيلية بالمنطقة.

وأشار إلى أنه يعتز بمعرفة القس إندريه زكي ، مؤكدا أن جميعنا في مصر شخص واحد لا يوجد بيننا اى اختلاف وأن الجميع يعبد الله الواحد.

ونوه إلى أن اليوم هو أحد أعياد المحافظة ففكرة إنشاء او وضع حجر أساس لأحد بيوت الله أمر يدعو للفرح وأن الجميع سيشارك الكنيسة الانجيلية إلى أن يتم بناء الكنيسة.
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