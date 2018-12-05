اليوم.. إيمان مصطفى تقدم ثاني ليالي أوبرا عايدة على المسرح الكبير

تقدم فرقة "أوبرا القاهرة" تحت إشراف السوبرانو المصرية العالمية الدكتورة إيمان مصطفى، اليوم الأربعاء، ثاني ليالي رائعة فيردى الخالدة "أوبرا عايدة" على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة عازفة البيانو الفرنسية باسكال روزيه، ومصاحبة فرقة بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل.
ويأتي ذلك فى إطار احتفالات الأوبرا بعيدها الـ30، والحفاظ على التراث الفرعونى والعلاقات الأجنبية الفنية المشتركة، باعتبارها نموذجًا متفردًا وحالة فنية شديدة الخصوصية لتفاعل الفنانين الأجانب مع التاريخ والحضارة المصرية.
ويشارك فى العرض، أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالى ديفيد كريشنزى، والإخراج للراحل الدكتور عبد المنعم كامل ويخرجها تنفيذًا حازم طايل، ويصاحب العرض ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية.
يُذكر أن أوبرا عايدة، كتبت خصيصا لتقدم ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس، ولكن حالت ظروف الحرب دون تقديمها آنذاك وظهرت للنور لأول مرة على مسرح الأوبرا الخديوية في 24 ديسمبر عام 1871، وتتميز بالديكورات الفخمة التي تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضاري، وبالأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات، كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذي يصور لحظة الانتصار (مارش النصر) شهرة واسعة، ولاقت نجاحا كبيرا عند عرضها في مختلف دول العالم، وأصبحت عملا أساسيا في ريبرتوار كل فرق الأوبرا العالمية.