ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

اليوم.. إيمان مصطفى تقدم ثاني ليالي أوبرا عايدة على المسرح الكبير

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:24 م
صدى البلد
شيري نبيل
تقدم فرقة "أوبرا القاهرة" تحت إشراف السوبرانو المصرية العالمية الدكتورة إيمان مصطفى، اليوم الأربعاء، ثاني ليالي رائعة فيردى الخالدة "أوبرا عايدة" على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة عازفة البيانو الفرنسية باسكال روزيه، ومصاحبة فرقة بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل.

ويأتي ذلك فى إطار احتفالات الأوبرا بعيدها الـ30، والحفاظ على التراث الفرعونى والعلاقات الأجنبية الفنية المشتركة، باعتبارها نموذجًا متفردًا وحالة فنية شديدة الخصوصية لتفاعل الفنانين الأجانب مع التاريخ والحضارة المصرية.

ويشارك فى العرض، أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالى ديفيد كريشنزى، والإخراج للراحل الدكتور عبد المنعم كامل ويخرجها تنفيذًا حازم طايل، ويصاحب العرض ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية.

يُذكر أن أوبرا عايدة، كتبت خصيصا لتقدم ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس، ولكن حالت ظروف الحرب دون تقديمها آنذاك وظهرت للنور لأول مرة على مسرح الأوبرا الخديوية في 24 ديسمبر عام 1871، وتتميز بالديكورات الفخمة التي تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضاري، وبالأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات، كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذي يصور لحظة الانتصار (مارش النصر) شهرة واسعة، ولاقت نجاحا كبيرا عند عرضها في مختلف دول العالم، وأصبحت عملا أساسيا في ريبرتوار كل فرق الأوبرا العالمية.
loading...

ترشيحاتنا

الحبس عامين لجزار في تهمة ذبح كلب بالدقي

نيابة أمن الدولة: مختطف طائرة مصر للطيران سعى للقاء قيادات الجماعة الإرهابية

إخلاء سبيل رانيا يوسف بضمان محل إقامتها

رقم صادم.. تعرف على قيمة فاتورة صيانة استاد القاهرة.. فيديو

ضاحي خلفان: مطالب تركيا بفتح تحقيق دولي عن مقتل خاشقجي غباء

فيديو جراف | مصر تستعيد كنزا ثمينا من سويسرا

بوتين يهدد برد قوي على قرار أمريكا بالخروج من معاهدة الصواريخ

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين: انخفاض سعر الخضراوات قريبا جدا

الغيابات تضرب الجونة قبل مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز اليوم

سميرة سعيد فى جلسة تصوير جديدة .. صور

السعودية تحظر حمل الباور بانك على متن طائراتها

العاصمة الإدارية تدرس المشاركة مع مطورين على قطعتى أرض بمساحة 2000 فدان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. افتتاح معرض فاروق حسني في الكويت

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

محطة مصر تحصل على أفضل مجلة أجنبية في اليابان.. صور

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

فيديو

فودة: الكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ ستقدم خدماتها للمسلم قبل المسيحي
أسيوط: حققنا المستهدف من حملة 100 مليون صحة فى أول يوم.. فيديو
أحمد حبيب: تعاون أمني بين مصر وأمريكا لمكافحة الإرهاب.. فيديو
العناني: الأثريون الإيطاليون يعملون في مصر منذ 200 سنة.. فيديو
فيديوجراف| المتحف الغارق ينقذ الحياة البحرية في المكسيك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟