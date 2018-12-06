وزير الكهرباء: شحن السيارات الكهربائية بسعر التكلفة دون دعم

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تعريفة الكيلووات التي ستحصل عليها السيارات الكهربائية، ستتم محاسبتها بسعر التكلفة دون أى دعم.





وأوضح " شاكر" ، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الوزارة لا تمانع فى إمداد الكهرباء لجميع المشتركين، خاصة أن هناك فائضًا فى الإنتاج يصل إلى 2500 ميجاوات يوميًا، ولكن سيتم إمداد السيارات الكهربائية بسعر التكلفة الحقيقي.





وتابع: أنه تمت الموافقة على إنشاء مشروع تجريبى لتدشين وحدات شحن للسيارات الكهربائية فى عدد من المناطق.





وأوضح أن الهدف من تواجد السيارات الكهربائية الاتجاه نحو مستوى أفضل من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين الأثر البيئى لتوليد الطاقة الكهربائية.