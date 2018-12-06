ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير الكهرباء: شحن السيارات الكهربائية بسعر التكلفة دون دعم

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وفاء نور الدين
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تعريفة الكيلووات التي ستحصل عليها السيارات الكهربائية، ستتم محاسبتها بسعر التكلفة دون أى دعم.

وأوضح "شاكر"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الوزارة لا تمانع فى إمداد الكهرباء لجميع المشتركين، خاصة أن هناك فائضًا فى الإنتاج يصل إلى 2500 ميجاوات يوميًا، ولكن سيتم إمداد السيارات الكهربائية بسعر التكلفة الحقيقي.

وتابع: أنه تمت الموافقة على إنشاء مشروع تجريبى لتدشين وحدات شحن للسيارات الكهربائية فى عدد من المناطق.

وأوضح أن الهدف من تواجد السيارات الكهربائية الاتجاه نحو مستوى أفضل من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين الأثر البيئى لتوليد الطاقة الكهربائية.

loading...

ترشيحاتنا

محامي رانيا يوسف يفجر مفاجأة: مقدمو البلاغات يلهثون وراء الشهرة.. فيديو

لفتة انسانية مؤثرة.. شاب يخلع ملابسه ليحمي بها عجوزا من برد الإسكندرية

منها علاج نزلات البرد.. 10 فوائد للقرفة

القومي للتغذية يحذر من تناول كشري الشوارع لسبب كارثي .. فيديو

زوج يقتل زوجته للحصول على تأمين بـ2 مليون إسترليني والـ آيفون فضح الجريمة

دحلان: أحلام قطر وتركيا تبددت بعد انتباه الدول العربية لدورهما ..فيديو

رسالة نارية من دحلان لقطر وتركيا بخصوص السيسي وبن سلمان

انفعال عبد الحفيظ على حكم مباراة الأهلي والجونة ..فيديو

4 مزايا تعود على مصر من الانضمام إلى الكوميسا

موجز الأخبار.. أبو العينين رئيسا لهيئة عربية كبرى.. وأول مرشحة لرئاسة تونس تتحدث لـ صدى البلد

احذر تناول الحليب في هذه الحالة

رواد تويتر .. شبح الإصابات يلاحق لاعبى النادي الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..فيديو وصور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

فيديو

دحلان محذرا قطر وتركيا: السيسي وبن سلمان قاعدين لكم ..فيديو
المرور للمواطنين: التزموا بتعليمات القيادة الآمنة.. وخط إغاثة للطوارئ
دحلان: قطر لديها خبرة كبيرة في تبييض الأموال والأخبار ..فيديو
القومي للتغذية يفجر مفاجأة بشأن تأثير تناول لحوم الكلاب والحمير على صحة الإنسان
شباب مصر يتصدرون مسابقة لتصميم الطائرات في أمريكا.. 4 طلاب بهندسة القاهرة يكشفون لـ صدى البلد كواليس فوزهم على الجامعات العالمية.. ويطالبون وزير التعليم العالي بزيادة ميزانية البحث العلمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟