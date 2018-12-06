الآثار: فتح المتاحف والمواقع الأثرية للأفارقة بنفس رسوم المصريين خلال 2019

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار معاملة مواطني الدول الإفريقية معاملة المصريين فيما يتعلق برسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة خلال عام 2019، بمناسبة رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي للعام 2019.





وذكر المجلس، في بيان أمس، الأربعاء، أن القرار يأتي في إطار الاستعدادات الجارية والمتعلقة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019، والتي تعد فرصة ذهبية لتدعيم وترسيخ مكانة مصر الإفريقية.



