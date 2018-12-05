السودان تؤكد استتباب الأمن واستقرار الأوضاع في شمال دارفور

أكد والي ولاية شمال دارفور بالسودان الشريف محمد عباد سموح، استتباب الأمن واستقرار الأوضاع السياسية بالولاية بجانب انحسار الجريمة بصورة مشهودة.



وقال الوالي - في بيان قدمه أمام مجلس الولايات في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد الأمين خليفة نائب رئيس المجلس - إن حملة جمع السلاح وضبط العربات غير المقننة لها الأثر الواضح والكبير في استتباب الأمن وانحسار معدلات الجريمة وانعدامها تماما في بعض الأحيان.



وأكد سموح أن الولاية تسودها الآن ثقافة السلام، حيث امتلأت الساحات بأداء الفرق المسرحية، منوهًا باستمرار حملة جمع السلاح لجمع المتبقي منه.



وأشار الوالي إلى جهود الولاية في السجل المدني، وأنها تبوأت المركز الثالث على مستوى ولايات السودان، وما تزال الجهود مستمرة لتسجيل ما تبقى بزيادة عدد مراكز التسجيل وتشغيل الموجود منها بالمحليات، وطواف فرق التسجيل وفقًا للخطة التي أجازها رئيس الجمهورية.



وفي المحور الاقتصادي، أوضح أن الولاية تبوأت المركز الأول في مجال التحصيل الإلكتروني، مبرزا أن بورصة الفاشر تعتبر أول وحدة تعمل بالدفع الإلكتروني، وأن العمل جارٍ لتطبيق نظام الربط الشبكي بكل محليات الولاية بالتعاون مع شركات الاتصالات.