الحديني: كأنه امبارح مستوحى من العمل الدرامي العالمي Return of Lucas

عبرت المؤلفة نجلاء الحديني، عن سعادتها بردود الأفعال، التي وصلت إليها مؤخرا عن مسلسلها "كأنه امبارح" خاصة من النقاد الذين ترى أنهم متخصصين في آرائهم.



وعن فكرة المسلسل،قالت انه "فورمات أجنبي" مستوحاة أحداثه من العمل الدرامي العالمي «Return of Lucas» الذي عرض بأكثر من نسخة في أكثر من دولة من بينها: أمريكا والأرجنتين وشيلي، قبل عامين، وتدور أحداثه حول (لوكاس) وهو صبي يخطف من والديه خلال عطلة على الشاطئ ليعود بعد 20 عاما، وتحاول عائلته التأكد إن كان هذا هو الابن فعلا أم لا.



مسلسل "كأنه إمبارح" يشارك في بطولته رانيا يوسف،و أحمد وفيق، ووفاء صادق، وإسلام جمال، ومحمد سليمان، ومحمد الشرنوبي، ومي الغيطي، وأحمد خليل ومحسن منصور، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم ناعوم، أخرجه في البداية حاتم علي، ثم أكمله المخرج أكرم فريد.