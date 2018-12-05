للأمهات.. 6 أسباب وراء براز الطفل الأخضر ورائحته الكريهه

العديد من الأمهات تبحث عن أسباب البراز الأخضر عند الأطفال، ومن الشكاوي الكثيرة للأمهات هي ملاحظة تلون البراز باللون الأخضر، وحقيقة أنها مشكلة شائعة جدا بين الأطفال خاصة في السنة الأولي من العمر ، و قد تظهر كثيرا بين الاطفال الذين يرضعون عن طريق الببرونة و قليلا ما توجد هذه المشكلة بين الاطفال الذين يعتمدون علي الرضاعة الطبيعية.



لذلك قدم الدكتور يوسف قضا استشاري طب الاطفال، علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاسباب التي تجعل البراز الاخضر عند الاطفال والرضع و هي:



1-طبيعة غذاء الأم، قد يتأثر شكل البراز عند الرضيع تبعا لنوع غذاء الأم ، فقد يعاني الطفل من حساسية من اللبن البقري الذي تتناوله الأم في غذائها.



2- تناول الأم للألياف الخضراء يؤدي غالبا الي تلون براز الرضيع باللون الاخضر.



3-إصابة الطفل بنزلات البرد الفيروسية يؤدي الي زيادة حركة الامعاء مما يؤدي الي حدوث البراز الأخضر.



4- التسنين، زيادة افراز اللعاب بسبب التسنين يؤدي الي تلون البراز باللون الأخضر.



5-بداية تناول الطفل للطعام: مع بداية إطعام الطفل بعد الشهر السادس من العمر تحدث تغيرات في الجهاز الهضمي مما يؤدي الي ظهور اللون الاخضر في البراز.



6- بعض التغيرات التي تحدث في تركيبة لبن الأم: في بداية الرضاعة يكون اللبن عبارة عن ماء ، و مع الاستمرار في الرضاعة يزداد قوام اللبن و مع اندفاع اللبن في بداية الرضاعة تزداد هذه المشكلة.



