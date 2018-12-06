ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، يقول صاحبه «ما حكم قراءة سورة من القرآن كل جمعة من كل أسبوع؟».





وأجاب "جمعة" قائلًا "إن هذا الفعل سنة العلماء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نقرأ سورة الكهف ابتداء من ليلة الجمعة ويومها.



