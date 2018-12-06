ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، يقول صاحبه «ما حكم قراءة سورة من القرآن كل جمعة من كل أسبوع؟».
وأجاب "جمعة" قائلًا "إن هذا الفعل سنة العلماء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نقرأ سورة الكهف ابتداء من ليلة الجمعة ويومها.
وتابع: "أن العلماء رأوا أن هذا وقت حسن لتطبيق هذه السُنة حيث أنه يجمع بين أمرين ألا يجلس الناس فيتحدثون في شأن الدنيا لأنهم عندما أتوا للمسجد أتوا إليه للعبادة وللذكر والقرآن سيد الذكر لقوله تعالى { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}، مٌشيرًا إلى أن فرأوا إختيار سورة تعلم الناس وتجمعهم على الاستماع لكتاب الله سبحانه وتعالى.