حكاية طالب بالقليوبية استجاب السيسي لشكواه.. صور



وأوضح عبد النبي أن ابنه كتب استغاثات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مناشدا الرئيس بمساعدته في الحصول على "دراجة نارية مجهزة" للذهاب إلى المدرسة ليفاجئ أن رئاسة الجمهورية تتواصل معهم وتطلب من الطالب بياناته وبالفعل أرسلوا له الدراجة



وأشار عبد النبي إلى أنه لم يكن متوقعا أن الرئيس سيصل اليهم وسيشعر بهم، قائلا: "منذ يومها وأنا أدعوا له للرئيس ربنا يكرمه ويخليه للغلابة"، موضحا عن أمنية نجله أن يقابل الرئيس وجه لوجه ليشكره ويعطيه صورة نشرها له تعبيرا عن حبه له



وأوضح عبد النبي أن نجله عبر عن حبه وشكره للرئيس عن طريق رسمه لشخصه قضي بها ليلة كاملة ساهرا من أجل التعبير عن حبه الشديد له، متمنيا أن يراها الرئيس ليشكره بنفسه.



من جانبها، احتفلت مدرسة المصريين الثانوية بنين بإدارة غرب شبرا الخيمة بالطالب محمد وتميزه في الموهبة الفنية، حيث رسم الطالب صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي وأهداها للرئيس، متمنيا أن يقدمها بنفسه للرئيس للتعبير عن شكره وامتنانه على لفتته الإنسانية ومنحه دراجة نارية مجهزة



من جانبه كرم طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم الطالب محمد عبد النبي حيث زار عجلان يرافقه أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعليم النشط، الطالب بمدرسته ومنحاه شهادة تقدير بعد اكتشاف أنه أحد الطلاب الموهوبين بالرسم.



وخلال الزيارة قرر وكيل الوزارة نقل فصل الطالب من الدور الثالث إلى الدور الأول بعد ملاحظته أن صعود الطالب ونزوله للفصل بالدور الثالث يسبب له في تعب وإرهاق مشيرا إلى أن المديرية لا تألوا جهدا في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة في مجال دمجهم في العملية التعليمية مع أقرانهم

" عمرى ما توقعت ان الرئيس يشوف شكوتى ويستجيب ليها رغم كل مسئولياته .. انا فخور وسعيد جدا بالرئيس السيسى لانه اعطى لى امل في الحياة من جديد .. ربنا يكرمه زى ما كرمنى " بهذه الكلمات بدأ الطالب محمد عبد النبي من ذوي الاحتياجات الخاصة وأحد طلاب مدرسة المصريين الثانوية بنين بشبرا الخيمة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على لفتته الإنسانية تجاه مطالبته بتوفير دراجة آليه مجهزة له لتسهيل تحركاته وانتقاله من منزله إلى مدرسته.وقال محمد لجأت الى الرئيس ونشرت شكوتى على مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " مناشدا اياه بتوفير دراجة لتسهيل تحركاتى وتخفيف الأعباء عن والدى الذي كان يضطر إلى حملى على كتفه يوميًا للذهاب إلى المدرسةووجه محمد الشكر للرئيس السيسى على استجابته قائلا " لم أتوقع أن تصل أن مناشدتي للرئيس عبر "فيس بوك" بتوفير دراجة نارية مجهزة لأذهب بها إلى المدرسة وأن يتحقق الحلم ويصبح واقعا كما ان الرئيس وجه مسئولى التعليم بمتابعة حالتى وتوفير جميع سبل الرعاية الصحية حتى اتمكن من ممارسة الدراسة مضيفا : الرئيس السيسى إنسان".أضاف محمد أنه يحلم باستكمال دراسته وأن يكون عالما من علماء مصر معاهدا الرئيس بدوام التفوق في الدراسة لتحقيق حلمه وحلم أسرته وتابع قائلا " انا بحب الرئيس قوى ومش عارف اعمل ايه بس رسمت صورة الرئيس هديه لرد الجميل "من جانبه وجه والد محمد الشكر للرئيس على الاستجابة السريعة لمطلبه ومطلب ابنه مشيرا إلى مدى التأثير النفسي الكبير الذي كان يتحمله من جراء عدم قدرة ابنه على العيش مثل باقي أقرانه مضيفا أن محمد ولد بتشوهات في القدمين ولا أكواع باليدين وخضع لـ6 عمليات جراحية منذ ولادته بالمستشفيات المختلفة، دون فائدة وبدأت مشكلته تكبر عند دخول المدرسة لأنه كان يحتاج إلى من يحمله ذهابا وإيابًا من وإلى المدرسة، مشيرا إلى أنه ووالدته كان يتقاسمان دور حمله للمدرسة.