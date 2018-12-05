سوني تطور هاتفاً شفافاً قابلاً للطي

تعمل شركة الإلكترونيات سوني على هاتف جديد شفاف، وذلك بعد تسجيل براءة اختراع، وسيكون الهاتف ثنائي الجوانب وبميزة أخرى لأول مرة، حيث سيكون قابلا للطي.





وتصف براءة اختراع الهاتف، التي تم تقديمها للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في مايو، ولكن تم نشرها أخيرًا فقط، 6 أوضاع عرض مختلفة، 3 منها في الأمام ومثلها في الخلف.





وتتضمن هذه الأوضاع أوضاعًا شفافة وشبه شفافة وغير شفافة، والتي يمكن للمستخدم التبديل بينها متى يشاء، وللمزيد من الإثارة، تتضمن براءة الاختراع رسمًا لهاتف ذكي قابل للدحرجة.



