محافظ مطروح يشدد على تطهير مخرات السيول

شدد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على ضرورة تكثيف جهود جميع أجهزة المحافظة على مدار الساعة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار الغزيرة اليوم.





وأكد "الغرابلى"، ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار وتيسير حركة الطرق والمواطنين، موجها قطاع الكهرباء بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية بفصل التيار الكهربائي عن مناطق تجمع الأمطار لعدم حدوث خطر علي حياة المواطنين، وكذلك التنسيق مع إدارة المرور المركزى وتأمين الطرق بالمناطق المختلفة التى تشهد أمطارًا غزيرة والأكثر عرضة لخطر السيول لتيسير حركة الطريق وعمل إرشادات تحذيرية لسائقى السيارات.



