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محافظات

محافظ مطروح يشدد على تطهير مخرات السيول

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:17 م
محافظ مطروح يشدد
محافظ مطروح يشدد على تطهير مخرات السيول بأنحاء المحافظة
ايمن محمود
شدد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على ضرورة تكثيف جهود جميع أجهزة المحافظة على مدار الساعة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار الغزيرة اليوم.

وأكد "الغرابلى"، ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار وتيسير حركة الطرق والمواطنين، موجها قطاع الكهرباء بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية بفصل التيار الكهربائي عن مناطق تجمع الأمطار لعدم حدوث خطر علي حياة المواطنين، وكذلك التنسيق مع إدارة المرور المركزى وتأمين الطرق بالمناطق المختلفة التى تشهد أمطارًا غزيرة والأكثر عرضة لخطر السيول لتيسير حركة الطريق وعمل إرشادات تحذيرية لسائقى السيارات.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه يتم التعامل مع مياه الأمطار فور سقوطها والاستعانة بكافة المعدات المجهزة والسيارات والأفراد مع الرد على شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها فى كسح تجمعات المياه ببعض المناطق.
محافظ مطروح يشدد على تطهير مخرات السيول
محافظ مطروح يشدد على تطهير مخرات السيول
محافظ مطروح يشدد على تطهير مخرات السيول
محافظ مطروح يشدد على تطهير مخرات السيول
محافظ مطروح يشدد على تطهير مخرات السيول
محافظ مطروح يشدد على تطهير مخرات السيول
محافظ مطروح يشدد على تطهير مخرات السيول
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