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برلمان

انتقادات برلمانية لعدم تحصيل رسوم النظافة على فواتير ممارسة الكهرباء

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:11 م
صدى البلد
محمود فايد
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى توجيه انتقادات حادة إلى وزارة الكهرباء لعدم تحصيلها رسوم النظافة على العدادات الكودية، وأعمال الممارسة التي تتم من قبل الوزارة تجاه الأعمال المخالفة من المباني.

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماعها اليوم "لأربعاء" بحضور محافظ القليوبية، علاء عبد الحليم، أن عدم تحصيل رسوم النظافة على العدادات الكودية وأعمال الممارسة في حاجة إلى إعادة نظر، خاصة أنه يتم تحصيلها على العدادات الأخرى، مشيرا إلى أن منظومة النظافة في تحاجة إلى مثل هذه الأموال التي لا تحصل.

واتفق معه النائب محمد الحسيني،عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا أن أعمال الممارسة التي تتم في أبراج كثيرة مخالفة لا يحصل عليها رسوم النظافة بالرغم من أن السكان فيها يقومون بإلقاء القمامة في الشارع، فى الوقت الذى يتم تحصيل الرسوم من المحلات الصغيرة والأهالي الغلابة.

من ناحيتها قالت ممثلة وزارة الكهرباء بالاجتماع إن الوزارة ستعمل على رفع هذه الرؤية للمختصين بالوزارة، من أجل وضعها في الاعتبار والعمل على تحصيل رسوم النظافة بشأن ذلك.

وعقب رئيس اللجنة بأن الأمر ليس صعبا ومن السهل أن يتم دراسته وتحصيله بشكل دقيق، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع مع الوزراء المختصين لدراسة هذا الأمر.
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