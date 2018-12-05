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برلمان

سكرتير عام القليوبية بالبرلمان: إحنا بنشحت من صناديق أخرى لتدبير موارد ذاتية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:10 م
صدى البلد
محمود فايد
قال الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، إن المحافظة تعمل على الانتهاء خلال شهر من منظومة متكاملة بشأن النظافة بأنحاء المحافظة للتغلب على إشكاليات الماضي،التي يعاني منها المواطنين بالمحافظة قائلا: "نعمل على عمل منظومة تقضى على فساد وإشكاليات القمامة بشكل كامل بالقليوبية".

جاء ذلك في كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، مؤكدًا أن المنظومة ستكون جاهزة خلال أقل من شهر، مشيرا إلى أن إشكاليات الطرق تتم وفق الخطة الاستثمارية، ويتم رصفها وفق الأولويات، مؤكدا على أن الطرق محل طلبات الإحاطة يتم العمل فيها بشكل كامل.

من ناحيته قال عواد أحمد، سكرتير عام المحافظة، أن المنظومة ستكون متكاملة، خلال شهر كما ذكر المحافظ، مشيرا إلى أنها ستعمل على التغلب على إشكاليات الوضع القائم، مشيرا إلى أنه كان مقررا أن يتم العمل بهذه المنظومة بالأول من الشهر الجاري إلا أنه تم التأخير لتتم كل الأمور بشكل قانوني.

وبشأن موارد المحافظة الذاتية قال سكرتير عام المحافظ:" لا تتعدى 7 ملايين جنيه"، مشيرا إلى أن موازنة المحافظة ذاته قرابة 350 مليون جنيه، وفى حاجة للزيادة والدعم ، وهو الأمر الذى انتقده النائب محمد الحسيني بقوله:" محافظة بالحجم ده مواردها الذاتية 7ملايين هذا أمر غير مقبول المحافظة لو حطت أيدها على موقف واحد من المواقف اللي متسابه للفاسدين تجيب أكتر من كدا بكثير من الموارد الذاتية".

وعقب عليه سكرتير عام المحافظ بقوله: "الظروف اللى عامله فى المحافظة كدا.. وإحنا بنشحت من صناديق أخرى لتدبير موارد ذاتية".
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