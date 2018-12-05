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محافظات

وفد من شباب مطروح في زيارة لمعرض السلاح الدولي إيديكس 2018

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:12 م
وفد من مطروح فى زيارة
وفد من مطروح فى زيارة معرض السلاح الدولى إيديكس 2018
ايمن محمود
نظمت محافظة مطروح زيارة لعدد 50 شابا من أبنائها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية بالقاهرة "إيديكس 2018"؛ في إطار نشر التوعية والانتماء الوطنى.

وشاهد الشباب قدرة مصر على التصنيع العسكرى والإمكانيات التكنولوجية المتطورة التى وصلت إليها فى هذا المجال من خلال المعرض الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى ويشارك فيه عدد كبير من الدول والشركات المتخصصة بإمكانياتها المتطورة فى المجال.

وأعرب شباب محافظة مطروح عن فرحتهم بما شاهدوه من إمكانيات متطورة فى مجال التصنيع الحربى.

بينما أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح أهمية مشاركة أبناء المحافظة فى مثل هذه المعارض مع حرص الدولة على نشر التوعية والإنتماء الوطنى، وأهمية إطلاع الشباب على مستجدات الواقع والقدرة على التغيير والتطوير ،مما يعطيهم دفعة فى مستقبل أفضل ويزيد قدراتهم وانتمائهم لوطنهم .

واشاد بتمتع شباب مطروح بقدرات فائقة على الحوار والمشاركة الفاعلة بما يواكب كافة التطورات الإقليمية والدولية.
وفد من شباب مطروح في زيارة لمعرض السلاح الدولي إيديكس 2018
وفد من شباب مطروح في زيارة لمعرض السلاح الدولي إيديكس 2018
وفد من شباب مطروح في زيارة لمعرض السلاح الدولي إيديكس 2018
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