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فن

مريهان حسين في إطلالة جديدة .. صور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:13 م
صدى البلد
شيري نبيل
خضعت الفنانة مريهان حسين لجلسة تصوير جديدة، حيث تألقت من خلالها بإطلالة كاجوال مما نالت إعجاب جمهورها عبر صفحتها الشخصية " انستجرام ".

جدير بالذكر أن مريهان حسين تستعد لخوض البطولة في المسلسل الدرامي "البيت الأبيض" وينتمي إلى نوعية الحلقات الطويلة ومن المقرر طرحه خارج السباق الرمضاني.

وتقوم شركة "فنون مصر" المنتجة للعمل على التعاقد مع باقي الأبطال استعدادا لبدء تصويره، وتعاقدت الشركة حتى الآن مع كل من الفنانة نجلاء بدر ونبيل الحلفاوي، وجار التعاقد مع فنانين آخرين.
مريهان حسين في إطلالة جديدة .. صور
مريهان حسين في إطلالة جديدة .. صور
مريهان حسين في إطلالة جديدة .. صور
مريهان حسين في إطلالة جديدة .. صور
مريهان حسين في إطلالة جديدة .. صور
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