أبو سعدة: ثقافة التطوع قائمة بين المصريين على نطاق واسع

وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ثقافة التطوع في الحقيقة قائمة بين المصريين على نطاق واسع، واتضح ذلك في كثير من الحالات.





وأكد أبو سعدة، في تصريح لـ"صدى البلد" أن هناك جمعية رسالة ومصر الخير وبنك الطعام، وجمعيات حقوق الإنسان ولكن نحتاج إلى تشجيع منظمات المجتمع المدنى المصرى.





كما طالب أبو سعدة، بتعديل قانون الجمعيات الأهلية لكى يتفق مع معايير حقوق الإنسان التى تعمل على تشجيع التطوع في المجتمع.





يذكر أن اليوم 5 ديسمبر يوافق اليوم العالمي للتطوع ويُحتفل به اليوم في غالبية بلدان العالم، ويعتبر الهدف المعلن من هذا النشاط هو شكر المتطوعين على مجهوداتهم، إضافةً إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.





وينظَم هذا الحدث من قبل من المنظمات غير الحكومية بينها الصليب الأحمر، الكشافة وغيرها.



