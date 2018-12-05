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أخبار البلد

العصار يلتقي رئيس igg الإماراتية لبحث التصنيع المشترك‎.. صور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:09 م
صدى البلد
كريم الخطيب
التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الفريق أحمد الشحي رئيس شركة igg الإماراتيه، على هامش لقاءات الشركات المشاركة بمعرض EDEX2018 والذى تنتهى فعالياته، اليوم الأربعاء.

وأعرب الفريق أحمد الشحي عن اعتزازه بما شاهده من صناعات عسكرية مصرية تثبت مكانة مصر فى المنطقة وأشاد بالتنظيم الهائل للمعرض فى باكورة ميلاده كأول معرض دولى للصناعات الدفاعية يقام فى مصر ، وأكد رغبته فى عقد شراكات مع شركات وزارة الإنتاج الحربي؛ لما شاهده من إمكانيات تكنولوجية هائلة.

ومن جانبه أعرب العصار عن سعادته بالمشاركة الفعالة لدولة الإمارات الشقيقة التى تعكس ما وصلت إليه من تكنولوجيا هائلة فى مجال التصنيع العسكرى، مما يدعو إلى فتح آفاق للتعاون بينها وبين شركات وزارة الإنتاج الحربي للتصنيع المشترك من أجل تقدم الصناعات الدفاعية العربية والوصول بها للعالمية .
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