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فن

هكذا خرجت رانيا يوسف من أزمة فستانها

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:14 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
انتهت الفنانة رانيا يوسف، والخبير السياحي والمنتج عاطف عبداللطيف، من تصوير برنامج "السندريلا والسندباد"، مؤخرًا، الذي جرى تصويره في عدد من الدول الأوربية، ومنها "بلجيكا، وفرنسا، وفيينا، وهولندا"، فى محاولة منها للخروج من أزمتها الأخيرة المتعلقة بإطلالتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الــ 40 المنتهية فعالياتها منذ ايام.

البرنامج فكرة وإنتاج شركة "ترفيلز" ميديا لصاحبها المنتج عاطف عبد اللطيف، وإخراج Cédric Larcin وهو مخرج بلجيكي، ومن المقرر عرضه علي إحدى القنوات الفضائية، وإن البرنامج يتناول عددا من المعالم السياحية لبعض دول العالم.

هكذا خرجت رانيا يوسف من أزمة فستانها
هكذا خرجت رانيا يوسف من أزمة فستانها
هكذا خرجت رانيا يوسف من أزمة فستانها
هكذا خرجت رانيا يوسف من أزمة فستانها
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