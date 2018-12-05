إيديكس 2018.. وزير الإنتاج الحربي يستقبل مدير عام مركز الملك عبد الله الثاني..صور

استقبل اليوم الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، فى ختام فعاليات معرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX-2018 ،اللواء الركن متقاعد محمد سليمان فرغل مدير عام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير بالأردن .



أشار "العصار" إلى أن مدير عام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير بالمملكة الأردنية قد تفقد أمس معروضات شركات الإنتاج الحربي المصرية المشاركة في المعرض، وأنه تم خلال لقاء اليوم تباحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين والتأكيد على أهمية التعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومركز الملك عبد الله بالأردن لما تتميز به المؤسستين من توافر العقول المؤهلة لتطوير الصناعات الدفاعية من أجل التركيز على تطوير معدة نتكامل فى تصنيعها سويا تكون بداية لإنطلاق تنفيذ مشروعات مشتركة تعود على الدولتين لتحقيق أهداف مشتركة لهما كما أكد على تفعيل دور اللجنة الثنائية التى سبق وأن تم تشكيلها بين المؤسستين .



من جانبه أكد "فرغل" على أن EDEX 2018 هو بالفعل ملتقى دولى ضخم يتيح الفرصة لكبرى الشركات العاملة فى مجالات الصناعات الدفاعية لعقد اللقاءات والمباحثات والاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بكل شركة أو جهة مشاركة، كما أكد على فخره العميق لما شاهده من إمكانيات متطورة للمعروضات الحربية على أرض مصر مؤكدا على أن هذا المعرض أصبح ضمن مصاف المعارض الدولية الكبرى التى تقام بالدول العظمى المنتجه للسلاح .