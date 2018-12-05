الهجان وحلمي يلتقيان بمنتفعي أراضي الري الجوفي بمنحة الرئيس بالمراشدة

ألتقى اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ واللواء محمد حلمي- رئيس الهيئه العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيه، بعدد من المنتفعين ممن حصلوا على أراضى رى جوفى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوزيع عدد من قطع الاراضى بقرية المراشدة على صغار المزارعين والتى أعلن عنها فى 14 مايو 2017.





أوضح الهجان، بأن عدد المنتفعين من أراضي الري الجوفي بلغ 578 مواطنا يستفيدون بمساحة 1445 فدانا من اجمالى مساحة 2445 فدانا تم تخصيصها لعدد 978 منتفعا بالمبادرة، مشيرًا إلي أن الهدف من اللقاء بهم هو تقديم يد العون لهم ومناقشة الحلول المقترحة حول تكوين جمعيات كل منها مكون من 24 مزارعا لتيسير أعمال حفر الآبار الخاصة بهم ومن ثم البدء فى استصلاح قطع الأراضى التى حصلوا عليها والبدء فى زراعتها.





وأكد، أن المحافظة حريصة على دعم المنتفعين وتذليل أي عقبات أمامهم، حيث تم تمهيد الطرق الداخلية بين قطع الأراضى لتيسير وصول المزارعين إليها كما تم تسليمهم وتمكينهم من أراضيهم حرصا على إنجاح المبادرة، معربًا عن أمله فى استثمار الأرض وزراعتها بمختلف أنواع المحاصيل لتكون إضافة جديدة للإنتاج الزراعى المحلى.



