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برلمان

أبو العلا يكشف آخر تطورات الجدل حول قانون التجارب السريرية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:42 م
صدى البلد
أسامة علي
أوضح الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن أبرز ملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف بـ" التجارب السريرية"، هو تحفظه على تشكيل المجلس الأعلى نظرا لتمثيل الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بأربعة ممثلين رغم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكلينيكية تجرى فى تلك الجهات.

وتابع أبو العلا خلال تصريحات لـ"صدى أن اللجنة التى شكلت بواسطة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لإعادة دراسة مشروع قانون التجارب السريرية برئاسة محمود الشريف وبهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية، سـتناقش كافة الملاحظات التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحلها.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن قبول اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الإكلينيكية والطبية المعروف إعلاميا بـ"التجارب السريرية"، وأعلن عن تشكيل لجنة خاصة لمناقشة ملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون 
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