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تعليم

رئيس جامعة أسوان يفتتح معرض تدريب طلاب قسم الإعلام .. صور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:16 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
افتتح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان المعرض التدريبى الأول لطلاب قسم الإعلام بكلية الآداب والذى تضمن العديد من الأعمال الصحفية والتصميمات الإعلانية المبتكرة.

وقال الدكتور مصطفى الجزيرى مدرس الصحافة والمشرف على المعرض إنه فى إطار تدريب الطلاب على العمال الصحفية وتصميم الإعلانات قام طلاب قسم الإعلام فى الكلية بعمل معرض لإنتاجهم الصحفى من المطبوعات المختلفة والإعلانات المتنوعة فى المجالات التجارية والتوعية والخدمة.

وأضاف أن المعرض يهدف إلى إكتشاف المواهب الصحفية الجديدة بين الطلاب فى مجال الإخراج الصحفى وبدأ الإعداد له مذ بداية العام الدراسى وذلك برعاية الدكتورة إحسان عبد القدوس عميد كلية الآداب والدكتورة حنان عبد المنعم عوض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار إلى أن الأعمال الصحفية للطلاب تناولت العديد من الموضوعات المهمة مثل العادات والتقاليد السيئة المتعلقة بالزواج المبكر والعنف ضد المرأة وعمالة الأطفال وأضرارها، والتدخين.
رئيس جامعة أسوان يفتتح معرض تدريب طلاب قسم الإعلام .. صور
رئيس جامعة أسوان يفتتح معرض تدريب طلاب قسم الإعلام .. صور
رئيس جامعة أسوان يفتتح معرض تدريب طلاب قسم الإعلام .. صور
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