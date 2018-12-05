ضبط 10 مسجلين خطر في 14 قضية سلاح ومخدرات بالغربية.. صور

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 10 مسجلين شقي خطر متهمين في 14 قضية سلاح ومخدرات بشوارع قري مركز سمنود .



كان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد أحمد العيدروسي مأمور مركز سمنود يفيد بتدشين حملات أمنية مكبرة لردع المخالفين والبلطجية تحت قيادة العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي المحلة وسمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية بدائرة مركز سمنود .



كما تمكن الرائد أحمد عيسي رئيس مباحث مركز سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط 5 قضايا قطع سلاح نارى و9 قضايا مخدرات بحوزة 10 متهمين مسجلين خطر ومطلوب ضبطهم فى قضايا جنح وجنايات بنطاق دائرة المركز وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها .

