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أخبار البلد

الصيادلة: الانتهاء من وضع مسودة الضرائب على الدخل والقيمة المضافة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:05 م
صدى البلد
محمد غالي
انتهت اللجنة العليا للضرائب بنقابة الصيادلة، خلال اجتماعها اليوم، من وضع التصور النهائى لاتفاقية الضرائب على الدخل والقيمة المضافة، لتسهيل عملية المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات لضمان سداد الصيدليات بما عليها من التزامات ضريبية عادلة ومريحة للدولة ويساهم فى رفع موارد الدولة المالية.

حضر الإجتماع الدكتور أحمد صلاح هلال، عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة الضرائب، الدكتور مصطفي سلام، نقيب المنوفية، الدكتور محمد فهمي، نقيب كفر الشيخ، الدكتور سامح المسلماني، الدكتور محمد ماضي، أمين عام نقابة المنوفية، الدكتور ممدوح عبد المنعم، عضو مجلس نقابة أسيوط، الدكتور محمد طه، أمين صندوق نقابة المنوفية، الدكتور حماده القرش، والدكتور سمير صديق عضو الغرفة التجارية بالإسكندرية، ووليد عبد العزيز، المحاسب القانوني ممثل شركة "آجاك".

ووجه الدكتور أيمن عثمان، أمين عام نقابة الصيادلة، الشكر لأعضاء اللجنة على ما بذلوه من مجهود رائع فى صياغة مسودة ضريبة الدخل والقيمة المضافة.

وقال أمين عام النقابة، إن اللجنة انتهت من وضع التصور النهائى لإتفاقية الضرائب على الدخل والقيمة المضافة، تمهيدًا لعرضها على الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشتها مع اللجنة المشتركة بين نقابة صيادلة مصر ومصلحة الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة لإقرارها والعمل بها.

من جانبه قال الدكتور أحمد صلاح هلال، مقرر اللجنة: أتمنى أن تلبى رغبات الزملاء صيادلة مصر وتساهم فى انهاء مشكلة التسويات الضريبية على نشاط الصيدليات وتقضى على عشوائية المحاسبة.
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