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فن

نبيل الحلفاوى يساند الإسماعيلى فى مباراته أمام بطل بوروندى

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:10 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يساند فيه نادى الإسماعيلى فى مباراة الاياب امام بطل بوروندى.

وقال نبيل : الإسماعيلي يخوض مباراة الإياب مع بطل بوروندي. سجل الآن هدفا رائعا.. كل التوفيق للدراويش".

يذكر ان نبيل الحلفاوى عرض له فى رمضان الماضى 2018 مسلسل "امر واقع" مع الفنان كريم فهمى ونجلاء بدر.
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