أبو العلا يكشف أهداف مشروع إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي

كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب،عن الهدف من مشروع قانون مشروع بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي الذي تقدم به إلى مجلس النواب، والذى يتمثل فى تحقيق معدلات أعلى من الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لجميع أفراد المجتمع.



وتابع أبو العلا خلال تصريحات لـ" صدى البلد"، أن مشروع القانون يتكون من عدة أقسام منها أن تقوم الهيئة بدراسة شاملة للقرى الأكثر فقرا واحتياجاتهم، والعمل على تلقي 3% من قيمة الضريبة المضافة على منتجات المجتمع المدنى، لتحويلها إلى الهيئة وتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا.



وأكد أن نسبة الـ 3% لن تؤثر على الموازنة العامة للدولة حيث أن الهيئة ستتلقى بضائع وسلع المجتمع المدني "الراغب في المشاركة" وتتولى تسويق هذه البضائع والمنتجات وتوصيلها إلى تلك القرى، وبالتالي تخفيف العبء على وزارة التموين،مشيرا إلى أن الـ 3% قد تكون فى صورة بضائع أو مال نقدى.



