ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أبو العلا يكشف أهداف مشروع إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:47 ص
الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب
أسامة علي
كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب،عن الهدف من مشروع قانون مشروع بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي الذي تقدم به إلى مجلس النواب، والذى يتمثل فى تحقيق معدلات أعلى من الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لجميع أفراد المجتمع.

وتابع أبو العلا خلال تصريحات لـ" صدى البلد"، أن مشروع القانون يتكون من عدة أقسام منها أن تقوم الهيئة بدراسة شاملة للقرى الأكثر فقرا واحتياجاتهم، والعمل على تلقي 3% من قيمة الضريبة المضافة على منتجات المجتمع المدنى، لتحويلها إلى الهيئة وتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا.

وأكد أن نسبة الـ 3% لن تؤثر على الموازنة العامة للدولة حيث أن الهيئة ستتلقى بضائع وسلع المجتمع المدني "الراغب في المشاركة" وتتولى تسويق هذه البضائع والمنتجات وتوصيلها إلى تلك القرى، وبالتالي تخفيف العبء على وزارة التموين،مشيرا إلى أن الـ 3% قد تكون فى صورة بضائع أو مال نقدى.

loading...

ترشيحاتنا

تعرف على إيرادات فيلم الديزل بعد 15 أسبوعا عرضا

6 نصائح تحميك من آلام القولون العصبي

دفاع البريميرليج ينهار بالكامل للمرة الأولى منذ 8 سنوات

نيفين جامع: خاطبنا الوزارات للمشاركة في استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة.. فيديو

عضو في الوفد اليمني: مشاورات السويد ربما تكون الأخيرة في الصراع

مسئول ليبي بارز يكشف حقيقة وجود 3 قواعد أمريكية في ليبيا

نيمار يغازل أندية الدوري الإنجليزي بتصريح مثير

محافظ جنوب سيناء: الكنيسة الإنجيلية ستكون مركزا للإشعاع الحضاري بشرم الشيخ.. وأندريه زكي: أبعث برسالة لكل العالم بأن الحكومة قدمت الأرض لنبني كنيسة

2.5 مليون جنيه إيرادات فيلم بيكيا لمحمد رجب

ممثل حاصل على الأوسكار بطل فيلم أمريكي عن جمال خاشقجي

حبس فني تراخيص بالمنوفية 15 يوما لتقاضيه رشوة 30 ألف جنيه

تامر عاشور وزاب ثروت يتألقان في حفل جماهيري بالشروق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..فيديو وصور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

فيديو

الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار مصحوبة بالأمطار والرياح خلال الساعات القادمة
محمد دحلان: قرار المصالحة الفلسطينية بيد أبو مازن وحماس ..فيديو
دحلان: قطر دعمت الانقسام الفلسطيني بـ ملايين وممارسات غير شريفة
دحلان محذرا قطر وتركيا: السيسي وبن سلمان قاعدين لكم ..فيديو
المرور للمواطنين: التزموا بتعليمات القيادة الآمنة.. وخط إغاثة للطوارئ

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟