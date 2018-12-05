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أخبار العالم

الدنمارك تبعد اللاجئين المرفوضين إلى جزيرة نائية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:10 م
جزيرة ليندهولم
جزيرة ليندهولم
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن الحكومة الدنماركية قررت ترحيل من وصفتهم باللاجئين المرفوضين إلى جزيرة ليندهولم النائية، وذلك لمنعهم من القيام بأي أعمال قد تزعج السكان المحليين.

وأوضحت الصحيفة أن المقصود باللاجئين المرفوضين، أولئك المتورطون بجرائم مختلفة، حيث سيكون هناك في الجزيرة ضباط وموظفون من الخدمة الجنائية.

ومن المعروف أن جزيرة ليندهولم تستخدم في الوقت الحالي للقيام بأبحاث علمية من قبل جامعة الدنمارك التقنية، إلا أن تلك النشاطات سوف تنقل لمكان آخر بهدف البدء بترحيل اللاجئين للجزيرة.

وكانت الحكومة الدنماركية أعلنت يوم الجمعة تشديد سياستها في مجال الهجرة بعد المفاوضات حول موازنة 2019 مع حليفها الرئيسي، الحزب الشعبي المناهض للهجرة.

وأشاد بيتر سكاروب زعيم الكتلة البرلمانية في حزب الشعب بعد المحادثات بـ«هذا التحول في السياسة تجاه الأجانب».

من جهتها، أفادت وزارة المالية في بيان: «ينبغي بقاء اللاجئين في الدنمارك مؤقتا بدلا من البقاء بشكل دائم».

وكان رئيس الوزراء لارس راسموسين أشار في وقت سابق من الشهر الحالي: «يجب ألا نجعل من اللاجئين مهاجرين»، داعيا إلى فرصة أخرى من أجل «ضمان عودة الناس إلى بلادهم لدى انتهاء المشاكل التي أدت إلى مغادرتهم».

وخلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، منحت الدنمارك حق اللجوء إلى 1345 شخصا، وتم تقديم نحو 3000 طلب.
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