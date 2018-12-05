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أخبار البلد

سامح شكري: الرباعي العربي لم يرصد أي تغير في مواقف قطر لإعادة العلاقات

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:02 م
صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر
محمد وديع
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن دول الرباعي العربي لم ترصد أي تغير في مواقف قطر لإعادة العلاقات مرة أخرى.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك ونظيره الأردني أيمن الصفدي إن الرباعي رصد مزيدا من التحركات المناوئة والخارجة عن فكرة التعاون والتضامن العربي، من خلال احتضان العناصر المتطرفة وقيادات هذه العناصر.

وتابع الوزير أن قطر لا تزال تحاول التدخل في الشئون الداخلية للدول الأربع، واصفا مواقفها بأنها ليست إيجابية فيما يتعلق بالعمل العربي.
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