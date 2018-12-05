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محافظ قنا يناقش آليات إعداد الخطة المتوسطة الأجل 2019–2022

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:07 م
محافظ قنا يناقش آليات
محافظ قنا يناقش آليات إعداد الخطة المتوسطة الأجل2019–2022
يوسف رجب
عقد اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع مسئولى برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، برئاسة الدكتور هشام الهلباوى- مدير البرنامج، لمناقشة آليات إعداد خطة متوسطة الأجل" 2019 – 2022"لتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية لمحافظة قنا، بحضور كمال شلبى- سكرتير عام المحافظه، والدكتور خالد عبدالحليم- نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنميه و رؤساء الوحدات المحلية ومديرى ادارات التخطيط وأعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا.

أوضح الهجان، بأن إعداد خطة متوسطة الأجل لتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بالمحافظة يهدف إلى تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات وتحقيق الأهداف المرجوة منها بما يعود بالنفع على المواطن القنائى، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة متكاملة لإدارة الموارد المتاحة بالمحافظة سواء من قرض البنك الدولى أو الخطة الاستثمارية للمحافظة أو مؤسسات المجتمع المدنى، موضحًا أهمية التعاون والتكامل بين جميع مصادر التمويل لتحقيق أقصى استفادة تحقق مردود ايجابى لدى المواطنين في رفع مستوى الخدمات والمعيشه.

وأضاف الهجان، بأن اعداد الخطة يأتى في اطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعداد خطة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات لتحديد الإمكانيات والموارد المتاحة ورصد المشاكل والفجوات التنموية وآليات استخدامها لإحداث النقلة التنموية المأموله، بحيث تكون مخرجات الخطة مُحدده وفقا لمؤشرات دقيقة تسهم في خفض معدلات الفقر والقضاء على الأمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل وتوفير بيئه مناسبة للإستثمار.

من جانبه أشاد الدكتور هشام الهلباوى، برؤية المحافظ ومجهوداته فى دعم فريق العمل ببرنامج التنمية المحليه، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط على وضع منظومة جديدة لإعداد الخطة الاستثمارية للمحافظه، بحيث يتم تحديد سقف تمويلى للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها على مدار ثلاث سنوات بمبلغ 500 مليون جنيه سنويًا توزع بمعادلة تمويليه 40% للمحافظة و60% للمراكز طبقا لعدد السكان والريف والحضر والخدمات، بجانب الموازنة المرصودة من خلال قرض البنك الدولى والوزارات القطاعيه.
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