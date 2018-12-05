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رياضة

بحضور بيريز.. ميسي ولاعبو برشلونة يحضرون جنازة رئيس النادي الكتلوني السابق

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:02 م
صدى البلد
أحمد هاني
حرص مدرب برشلونة السابق، لويس فان جال، و اللاعبان السابقان للفريق، كارلوس بويول وباتريك كلويفرت، على حضور جنازة الرئيس الأسبق للنادي الكتالوني، جوسيب نونيز، الذي توفي الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 87 عاما.

وكان الرئيس الحالي لنادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، على رأس الحضور، بالإضافة إلى الرئيسين السابقين، جوان جاسبارت، وإنريك رينا، إلى جانب بعض نجوم الفريق، ومنهم ليونيل ميسي.

كما حضر التأبين،فلورنتينو بيريز،رئيس ريال مدريد، و إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد، وعدد من لاعبي "إسبانيول" و"ريال مدريد".
بحضور بيريز.. ميسي ولاعبو برشلونة يحضرون جنازة رئيس النادي الكتلوني السابق
بحضور بيريز.. ميسي ولاعبو برشلونة يحضرون جنازة رئيس النادي الكتلوني السابق
بحضور بيريز.. ميسي ولاعبو برشلونة يحضرون جنازة رئيس النادي الكتلوني السابق
بحضور بيريز.. ميسي ولاعبو برشلونة يحضرون جنازة رئيس النادي الكتلوني السابق
بحضور بيريز.. ميسي ولاعبو برشلونة يحضرون جنازة رئيس النادي الكتلوني السابق
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