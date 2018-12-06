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برلمان

نائب: لا أحبذ التعاقد المباشر مع القطاع الخاص

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:08 ص
النائب حسن السيد،
النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب
عبد الرحمن سرحان
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن هناك مواد في قانون المزايدات والمناقصات خاصة بالتعاقد المباشر مع الحكومة، مشيرًا إلى أنه لا يحبذ هذا التوجه في التعاقد المباشر مع الحكومة، إلا لو كان مع شركة واحدة، وليس مجموعة من الشركات مشتركة في مشروع واحد.

وأكد "السيد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية اختصار التوقيتات فيما يتعلق بمدة الطرح، حيث تخلق نوعًا من المرونة بين شراكة القطاع الخاص مع الحكومة.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد صرح، في وقت سابق، بأن الحكومة تعد حاليًا مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص، رقم 67 لسنة 2010، للمساهمة في اختصار مدة الطرح والتعاقد، فضلًا عن إدخال آليات جديدة للتعاقد، مثل مبادرات التعاقد المباشر.

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