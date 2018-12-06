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برلمان

نائب: مصر تعاني ارتفاع نسبة الطلاق.. والدورة التأهيلية تحد منها

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:36 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم السياسى
قال النائب صبحي الدالي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر تعاني حاليًا ارتفاع معدلات الطلاق والخلافات الزوجية، مشيرًا إلى أنها أصبحت ظاهرة تهدد استقرار ومستقبل الأسر المصرية.

وأضاف "الدالي"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مقترح إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج، يعتبر من ضمن الحلول القوية التي تحد من هذه الظاهرة، موضحًا أن المقبلين على الزواج أصبحوا في أمس الحاجة لأمور ومعلومات تجعلهم على قدر كبير من الوعي في التعامل مع بعضهم جيدة تضمن إقامة علاقة سليمة ودائمة.

كان الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، قد تقدم باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، بخصوص إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج.

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