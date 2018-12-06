لجنة مشتركة بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون تنظيم السياحة الصحية.. الإثنين

قال النائب حسنى حافظ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن لجنة السياحة والطيران المدنى ستعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل لمناقشة مشروع قانون تنظيم السياحة الصحية.





وأشار "حافظ"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن مشروع القانون مقدم من النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، ومن المقرر أن يتم مناقشته من خلال لجنة مشتركة بين لجنة الصحة والطاقة والبيئة ولجنة الخطة والموازنة واللجنة التشريعية.





وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن الهدف من مشروع قانون تنظيم السياحة الصحية هو إعادة النظر فى تطوير السياحة الصحية والاستشفائية، خاصة أننا لدينا أماكن كثيرة لهذا النوع من السياحة فى مصر ولا يتم استغلاله الاستغلال الأمثل.