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اقتصاد

رئيس تنمية المشروعات تروي لـ صدى البلد قصص نجاح سيدات بدأن من المنزل.. فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:54 ص
محمد صبيح
كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي، لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قصص نجاح سيدتين بدأتا عملهما من المنزل بماكينة حياكة واحدة حتى توسعن إلى إنشاء ورش لصناعة الملابس، إحداهما نجحت في التصدير خارج مصر، مشيرة إلى إحدى قصص النجاح الملهمة، لسيدة لا تقرأ ولا تكتب تواصلت مع الجهاز عن طريق الهاتف للحصول على تمويل صغير لبدء مشروعها.

وأوضحت رئيس جهاز تنمية المشروعات، خلال ندوة نظمها قسم الاقتصاد بموقع "صدى البلد" بعنوان، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وآفاق نمو الاقتصاد المصرى ، بحضور أحمد صبرى رئيس التحرير، ومصطفى خلاف رئيس قسم الاقتصاد وشارك فيها شهيرة الرافعي مدير قطاع الإعلام بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المسئولين بالجهاز شجعوها للانضمام إلى فصول محو الأمية، بجانب مشروعها، مضيفة أن السيدة انضمت فعلا إلى فصول محو الأمية ونجحت في القراءة والكتابة حتى حصلت على الشهادة الثانوية ثم التحقت الان بالجامعة العمالية.

وأضافت، أن السيدة بجانب مشوارها التعليمي حصلت على قرض 5 الاف جنيه لعمل مشروع تفصيل "الملايات" التي تحتاجها العروس.. موضحة أن السيدة صاحبة المشروع نجحت في مشروعها حتى أنها الان من كبار الموردين لمنتجاتها في مدينة جمصة وأنها وظفت فتيات معها تمارسن التفصيل.

ولفتت إلى سيدة أخرى بدأت مشروعها لتفصيل الملابس ممن خلال ماكينة خياطة واحدة على طوالة السفرة، حتى انتقلت بالمشروع إلى إنشاء ورشة بها عدد من الماكينات واستخرجت من خلال جهاز تنمسة المشروعات سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

وذكرت، أن السيدة التي توسعت من ماكينة حياكة على طاولة السفرة إلى تأسيس ورشة لتفصيل الملابس نجحت من خلال بعض المعارض في التصدير إلى أسواق خارج مصر.
رئيس تنمية المشروعات تروي لـ صدى البلد قصص نجاح سيدات بدأن من المنزل.. فيديو
رئيس تنمية المشروعات تروي لـ صدى البلد قصص نجاح سيدات بدأن من المنزل.. فيديو
رئيس تنمية المشروعات تروي لـ صدى البلد قصص نجاح سيدات بدأن من المنزل.. فيديو
رئيس تنمية المشروعات تروي لـ صدى البلد قصص نجاح سيدات بدأن من المنزل.. فيديو
رئيس تنمية المشروعات تروي لـ صدى البلد قصص نجاح سيدات بدأن من المنزل.. فيديو
رئيس تنمية المشروعات تروي لـ صدى البلد قصص نجاح سيدات بدأن من المنزل.. فيديو
رئيس تنمية المشروعات تروي لـ صدى البلد قصص نجاح سيدات بدأن من المنزل.. فيديو
رئيس تنمية المشروعات تروي لـ صدى البلد قصص نجاح سيدات بدأن من المنزل.. فيديو
رئيس تنمية المشروعات تروي لـ صدى البلد قصص نجاح سيدات بدأن من المنزل.. فيديو
رئيس تنمية المشروعات تروي لـ صدى البلد قصص نجاح سيدات بدأن من المنزل.. فيديو
رئيس تنمية المشروعات تروي لـ صدى البلد قصص نجاح سيدات بدأن من المنزل.. فيديو
رئيس تنمية المشروعات تروي لـ صدى البلد قصص نجاح سيدات بدأن من المنزل.. فيديو
رئيس تنمية المشروعات تروي لـ صدى البلد قصص نجاح سيدات بدأن من المنزل.. فيديو
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