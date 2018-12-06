حكم مس المصحف دون وضوء

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن بغير وضوء مع عدم مس المصحف.



وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « ما معنى لا يمسه إلا المطهرون فهل معنى ذلك أن أكون متوضأ؟»، أن عدم مس المصحف يكون لغير المتوضئ عملًا بقوله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» وهذا هو الأصل بأن يكون الإنسان متطهر من الحدث الأكبر والأصغر.



وأشار الى أن من كان يتعلم أو يُعلم وأراد أن يمسك المصحف دون وضوء فهذا يُعفى عنه من أجل أنه يتعلم ففى مثل هذه الحالة نأخذ بقول المالكية أن هذا معفو عنه ويمكن أن يمسك المصحف بغير وضوء.