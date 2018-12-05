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تعليم

نائب محافظ أسوان يفتتح مدرسة الرغامة الإعدادية بكوم أمبو بعد تطويرها

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:23 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
قام اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان بإفتتاح أعمال تطوير مدرسة الرغامة البلد الإعدادية بمركز كوم أمبو ، وأيضًا حديقة الطفل الجديدة بمدرسة الرغامة الإبتدائية والتى تم تنفيذهما من خلال مشروع " نماء " الذى تنفذه جمعية مصر المحروسة بلدى بدعم وتمويل مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ضمن برنامج التنمية الشاملة لقرى الصعيد وذلك تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان .

وقد رافق نائب المحافظ خلال الإفتتاح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم وممثلى الجمعية ومؤسسة بنك مصر ، بجانب قيادات المديرية .

ومن جانبه أشاد اللواء سعيد حجازى بالدور المجتمعى والتنموى الرائد لجمعية مصر المحروسة بلدى ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع لأنهما يمثلان نموذجًا مشرفًا يحتذى به فى التكافل الإجتماعى والمشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية وخاصة أن تطوير هذه الصروح العلمية ستخدم شريحة كبيرة من أبناء قرية الرغامة بكوم أمبو .

مطالبًا مسئولى وطلاب مدرستى الرغامة الإبتدائية والإعدادية بأهمية النظافة العامة لضمان المحافظة على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل بهذه الصروح لتكون جاذبة دائمًا للطلاب وتؤدى رسالتها التربوية والتعليمية لهم على الوجه الأكمل .

وفى نفس السياق أوضح السيد الفيومى بأن أعمال تطوير مدرسة الرغامة البلد الإعدادية شملت رفع كفاءة البنية التحتية للمدرسة من خلال تنفيذ الدهانات والسباكة والمقاعد والزجاج والسبورات ، بجانب ملعب المدرسة وأعمال الكهرباء وتركيب المراوح ، وكذا تطوير دورات المياه ، فضلًا عن تسليم أدوات موسيقية ورياضية كاملة للمدرسة .

لافتًا إلى أن جمعية مصر المحروسة بلدى ومؤسسة بنك مصر قاما أيضًا بإنشاء حديقة للطفل بمدرسة الرغامة الإبتدائية والتى تضم جميع الألعاب والوسائل الترفيهية للأطفال .
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