أبو العلا يكشف أهداف مشروع إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي.. أبو حامد: أرفض إنشاء أي كيان موازٍ لوزارة التضامن يؤدي نفس دورها.. برلمانية: الهيئة القومية تجمع جهود المبذولة في التكافل الاجتماعي

أيمن أبو العلا يكشف أهداف مشروع إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي

محمد أبو حامد:أرفض إنشاء أي كيان موازي لوزارة التضامن يؤدى نفس دورها هبة هجرس: فكرة إنشاء "هيئة قومية للتكافل" تهدف تجميع جهود الوزارات والهيئات المعنية بالتكافل الاجتماع ى





إضافة إلى الجهود التى تبذلها وزارة التضامن الاجتماعى لـ مراعاة محدودي ومعدومي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم، ورعاية جميع فئات المجتمع المصري ومراعاة البعد الاجتماعي عند وضع البرامج والأنشطة المختلفة لخدمة المواطن والاهتمام به، تقدم النائب أيمن أبو العلا بمشروع قانون خاص بإنشاء "الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي"، يهدف إلى تحقيق معدلات أعلى من الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لجميع أفراد المجتمع.









وفى هذا الصدد، كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب،عن الهدف من مشروع قانون مشروع بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي الذي تقدم به إلى مجلس النواب، والذى يتمثل فى تحقيق معدلات أعلى من الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لجميع أفراد المجتمع.





وتابع أبو العلا خلال تصريحات لـ" صدى البلد"، أن مشروع القانون يتكون من عدة أقسام منها أن تقوم الهيئة بدراسة شاملة للقرى الأكثر فقرا واحتياجاتهم، والعمل على تلقي 3% من قيمة الضريبة المضافة على منتجات المجتمع المدنى، لتحويلها إلى الهيئة وتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا.





وأكد أن نسبة الـ 3% لن تؤثر على الموازنة العامة للدولة حيث أن الهيئة ستتلقى بضائع وسلع المجتمع المدني "الراغب في المشاركة" و تتولى تسويق هذه البضائع والمنتجات وتوصيلها إلى تلك القرى، وبالتالي تخفيف العبء على وزارة التموين،مشيرا إلى أن الـ 3% قد تكون فى صورة بضائع أو مال نقدى.





ومن جهته أبدى النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، اعتراضه أي مشروع يمكن من خلال إنشاء كيان موازي يقوم بنفس الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى، لافتا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد أعلنت عنه الدكتورة غادة والى يطور من عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.





ولفت أبو حامد خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان ستناقش الأسبوع المقبل مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن ابو العلا عضو مجلس النواب الخاص بإنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعى، وإذا تراءى لها أن القانون يقدم أفكارا جديدة تطور من عمل وزارة التضامن ستأخذها فى الاعتبار.





ومن جانبها أشادت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بفكر مشروع قانون النائب أيمن أبو العلا بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى.





وأوضحت هجرس خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن الفكرة المبدئية لمشروع القانون هو السعي إلى تجميع جهود وزارة التضامن ومشاركات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية بتقديم الدعم والتكافل الاجتماعى والعمل على توصيلها بشكل أكبر إلي الأسر فى القرى والمراكز والمحافظات بشكل أكبر.



