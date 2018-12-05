المشدد 5 سنوات لمديري حسابات بنك لاختلاس مبالغ مالية من عميل

قضت محكمه جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بالعباسيه بالسجن المشدد 5 سنوات لموظف عام نائب المدير بأحد البنوك بمنطقه الشروق وذالك بتهمه التزوير لاستيلائه وآخرين علي مبلغ 800 الف جنيه من عميل بالبنك.



ووجهت النيابة العامة إلي المتهمين الـ6 تهمتي التزوير في محررات رسميه إلي احدي الشركات المساهمة في الدوله بنصيب أسهمها ، وتزوير توقيع أحد عملاء البنك بقصد الاستيلاء وسرقه مبالغ ماليه من حسابه الشخصي ، حيث تبين من التحقيقات قيام المتهمه الأولي بالاتفاق ومساعده باقي المتهمين في ارتكاب واقعتي التزوير وانتحال الصفه ، وذلك بأن امدتهم ببيانات شديده السريه لحساب أحد عملاء البنك ، بالإضافه إلي امدادهم بصوره لنموذج توقيعه المعتمد لدي البنك ، مما يتيح ويساعد المتهمين علي صرف المبالغ المالية من حساب العميل.



كانت النيابة العامة أحالت كلا من سميره .م نائب مدير محاسبه بأحد البنوك ، عمرو.ح ، رضا.أ ، ايمن.ف ، محمد.س ، عماد.ص ، الي محكمه الجنايات وذلك عقب انتهاء التحقيقات معهم في واقعه قيام المتهمين بالتعاون مع المتهمه الرئيسيه الاولي نائب مدير محاسبه بأحد البنوك بالتزوير لتسهيل الاستيلاء علي أموال عامه من أحد حسابات التوفير الخاصه بأحد عملاء البنك.