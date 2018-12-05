ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

المشدد 5 سنوات لمديري حسابات بنك لاختلاس مبالغ مالية من عميل

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:39 م
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
محمد العيسوى
قضت محكمه جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بالعباسيه بالسجن المشدد 5 سنوات لموظف عام نائب المدير بأحد البنوك بمنطقه الشروق وذالك بتهمه التزوير لاستيلائه وآخرين علي مبلغ 800 الف جنيه من عميل بالبنك.

ووجهت النيابة العامة إلي المتهمين الـ6 تهمتي التزوير في محررات رسميه إلي احدي الشركات المساهمة في الدوله بنصيب أسهمها ، وتزوير توقيع أحد عملاء البنك بقصد الاستيلاء وسرقه مبالغ ماليه من حسابه الشخصي ، حيث تبين من التحقيقات قيام المتهمه الأولي بالاتفاق ومساعده باقي المتهمين في ارتكاب واقعتي التزوير وانتحال الصفه ، وذلك بأن امدتهم ببيانات شديده السريه لحساب أحد عملاء البنك ، بالإضافه إلي امدادهم بصوره لنموذج توقيعه المعتمد لدي البنك ، مما يتيح ويساعد المتهمين علي صرف المبالغ المالية من حساب العميل.

كانت النيابة العامة أحالت كلا من سميره .م نائب مدير محاسبه بأحد البنوك ، عمرو.ح ، رضا.أ ، ايمن.ف ، محمد.س ، عماد.ص ، الي محكمه الجنايات وذلك عقب انتهاء التحقيقات معهم في واقعه قيام المتهمين بالتعاون مع المتهمه الرئيسيه الاولي نائب مدير محاسبه بأحد البنوك بالتزوير لتسهيل الاستيلاء علي أموال عامه من أحد حسابات التوفير الخاصه بأحد عملاء البنك.
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس التونسي يعلن حالة الطوارئ في بلاده لمدة شهر

يورجن كلوب يوجه رسالة نارية لمنتقدي محمد صلاح

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

حبس 3 جزارين بسبب بقرة الحوامدية

البنك المركزي يكشف تفاصيل ومواصفات العملات البلاستيكية الجديدة

التموين تزف بشرى سارة لـ المحذوفين من البطاقات

بشرة خيرة..الكاف يتواصل مع محمد صلاح لحضور حفل أفضل لاعب إفريقي

5 نصائح لـ قائدى السيارات فى الأمطار .. تعرف عليها

الجالية المصرية بإيطاليا تشارك في تظاهرة أمام سفارة قطر

الاتحاد العربى يوقع غرامات مغلظة على الأهلى وحسام عاشور وكارتيرون

هكذا خرجت رانيا يوسف من أزمة فستانها

الأرصاد تحذر المواطنين: الشتاء وصل مبكرا.. وذروة سقوط الأمطار في هذا التوقيت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..صور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

تميمة اليوم الأخير في حياة «سهام صالح».. كادت أن تحترف الغناء والنصيب قادها لـ الشاشة

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس جامعة خاصة بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

الملحن ناصر الصالح منتجاً لأول مرة مع إيمان الشميطي

فيديو

تامر أمين يكشف سبب ارتدائه بالطو على الهواء.. فيديو
تعرف على تطور العلاقات المصرية الأردنية ..فيديو
تامر أمين: جوزيه رحب بالعودة للأهلي كـ مستشار فني.. فيديو
تامر أمين عن حالة الطقس السيئ: مين اللي فتح الحنفية .. فيديو
المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: مصر أول دولة صنعت سيارة مقاومة للألغام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟