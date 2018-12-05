جامعة عين شمس تستضيف فرقة كاتاك كيندرا في حفل هندي

افتتح سهيل محمود حمزة، أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. لياقت على، مدير مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي الحفل الهندي لفرقة نريتيانجان كاتاك كيندرا الهندية مع فرقة الفنانة بارميتا ميترا، والذي نظّمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي واتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية.





شهد فعاليات الحفل د. هالة خلف، مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة عين شمس وعصام عبد المنجي، مدير العلاقات الثقافية بسفارة الهند بالقاهرة و لفيف من الأساتذة والطلاب والإداريين.





وأكد د. لياقت في كلمته علي عمق الروابط الثقافية بين مصر والهند وامتداد جذورها الحضارية منذ آلاف السنين، مشيراً إلى حرص السفارة الهندية بالقاهرة على إقامة العديد من الفعاليات الثقافية وصولًا لمختلف شرائح المجتمع وبخاصة الشباب؛ بهدف ترابط وامتزاج الحضارات وتعريف الشعوب بأبرز ملامحها.





وأضاف سهيل حمزة، المشرف على الحفل أن جامعة عين شمس تحرص على توسيع قاعدة الروابط الثقافية بينها وبين مختلف المؤسسات الثقافية بهدف الانفتاح على الثقافات وتعريف الشباب الجامعي بحضارات أصيلة ومتنوعة، بما يوسع مداركهم و يضيف لمعارفهم.



