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المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: مصر أول دولة صنعت سيارة مقاومة للألغام

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:00 م
اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري
ندى فتح الله
قال اللواء محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن العتاد العسكري المصنع في مصر استطاع منافسة المنتجات العسكرية للدول الأخرى المشاركة بمعرض"إيديكس 2018" .

وتابع "الغباري" أنه لأول مرة على مستوى العالم استطاعت مصر تصنيع سيارة مقاومة للألغام لمسافة 10 كيلومترات، مشيرًا إلى أنه نموذج للتصنيع الحربي المصري المتقدم.

وأردف "الغباري" أن المعرض عكس تقدم تكنولوجيا التسليح في مصر للعالم أجمع، بالرغم من أنها كانت محجوبة عن الدول حتى أقامت هذا المعرض.
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