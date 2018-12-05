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هشام الخياط يكشف طرق الوقاية من الفيروسات الكبدية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:58 م
الدكتور هشام الخياط
الدكتور هشام الخياط ، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي
حسام الحارتي
كشف الدكتور هشام الخياط ، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي ، طرق الوقاية من أمراض الفيروسات الكبدية ، موضحا ان أولى الخطوات هو مراعاة المهنية من جانب الأطباء والممرضين ، ووجود رقابة من الدولة ووزارة الصحة، بالإضافة إلى وجود وعي تام للمريض .

وقال خلال لقائه مع الاعلامية ""عزة مصطفي " ، ببرنامج صالة التحرير" ، المذاع عبر فضائية " صدي البلد " ، " المريض يجب ان يكون لديه وعي تام والتأكد من نظافة وصلاحية الأجهزة التي يتعرض له عند الأطباء وبالتحديد عيادات الاسنان ".

وواضح أن مرض فيروس سي ينتقل من إهمال بعض الأطباء في تعقيم الأجهزة الخاصة بهم ، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة جيدة من جانب الدولة ، مؤكدا أن الدولة المصرية ووزارة الصحة يسيران في الطريق الصحيح من أجل القضاء علي فيروس سي .

وأكد أن 25 % من مرضى فيروس سي مصابون بمرض السكر، موضحا انه في حالة القضاء علي فيروس سي ستنخفض معدلات الاصابة بالسكر ، مشيرا إلى انخفاض معدلات الاصابة هذا العام من 200 الف مريض الى 20 الفا فقط لاغير .

ونوه بأن حملة 100 مليون صحة والكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية لم تحدث على مستوى العالم .
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