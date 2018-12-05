الاستثمار توضح الهدف من منتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ.. فيديو

أفاد محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن منتدى إفريقيا 2018 المزمع إقامته في شرم الشيخ، هدفه الأساسي الترويج لعملية الاستثمار في إفريقيا باعتبار أن مصر هي البوابة الرئيسية للقارة خلال الفترة المقبلة.



وأشار "عادل" خلال تصريحاته الخاصة لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC" إلى أن حجم السوق الإفريقي يتجاوز المليار مستهلك ، الأمر الذي يجعله من أكبر الأسواق نموًا على مستوى العالم، كما أن قدرته على اجتذاب الاستثمارات واسعة جدا.



وأضاف أن مصر خلال هذا المؤتمر تسعى من خلال وزارة الاستثمار توضيح صورة استثمارية جديدة، الأمر الذي يستلزم تنوع أشكال التعاون الاستثماري بين الدول الإفريقية.

