سامح شكري: مصر تعاملت مع قضية ريجيني بشفافية.. والوصول للجناة يحتاج إلى وقت

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر ستواصل جهودها للتوصل لمرتكبي حادث مقتل ريجيني ، مشددا على أن مصر تعاونت بشكل كبير وقدمت تسهيلات كبيرة نظرا لوقوع الجريمة على أرضها.



وأضاف شكري خلال مؤتمر مجلس الاعمال المصري الكندي الذي يقام في أحد فنادق القاهرة، ان العلاقة بين مصر وإيطاليا تتميز بقوتها، لافتا الي ان مصر تعاملت مع القضية بمنتهى الشفافية علي البعدين القانوني والانساني.



وأشار إلى أن القضية أمام الأجهزة القضائية وهي تعمل عليها، مشيرًا إلى أن تلك القضايا تأخذ بعض الوقت للوصول إلى الجناة.